Stand: 17.06.2024 07:25 Uhr

Mammografie-Absagen: Klinikum Nordfriesland hatte Strahlenschutz-Empfehlung ignoriert

Mehr als 400 Absagen von Mammografie-Terminen am Klinikum Nordfriesland in Husum (Kreis Nordfriesland) haben in den vergangenen Wochen zu vielen Nachfragen geführt. Zunächst waren die Absagen mit mangelnden Kapazitäten begründet worden. Wie die Klinik auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein aber einräumt, liegt der eigentliche Grund bei geänderten Leitlinien zum Strahlenschutz. Bis vor kurzem hatte die Klinik automatisiert jährliche Mammografietermine für Frauen mit erhöhtem Risiko für Brustkrebs vergeben. Doch schon 2019 empfahl die Strahlenschutzkommission einen zweijährigen Rhythmus sowie den schonenderen Einsatz von Magnetresonanztomografie. Eine neue Chefärztin in der Radiologie sorgte nun für den Umbruch - was wiederum zu den Absagen führte. Die Ärztekammer will jetzt das Gespräch mit dem Klinikum Nordfriesland suchen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2024 07:00 Uhr

Alkohol- und Drogenverstöße: Verstärkte Polizeikontrollen zur EM

Mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft und Public-Viewing-Veranstaltungen will die Polizei in dieser Woche landesweit verstärkt Auto- und Radfahrer kontrollieren. Die Beamten haben es vor allem auf Alkohol- und Drogenverstöße abgesehen. "Setzen Sie sich nicht berauscht hinters Steuer!", lautet der Appell der Beamten. Denn Verkehrsunfälle, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss passieren, sind nach Angaben eines Sprechers meistens überdurchschnittlich schwer und enden häufiger tödlich. Gerade wenn es etwas zu feiern gebe, setzen sich viele Autofahrer leichtsinnig berauscht ans Steuer, so der Sprecher weiter. Wo genau kontrolliert wird, wollen die Beamten nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2024 06:00 Uhr

Güster: Kleinkind lebensgefährlich verletzt

In Güster im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am späten Sonntagnachmittag ein Kind in einen Teich gefallen. Laut Polizei wurde es dabei lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte reanimierten das eineinhalb Jahre alte Mädchen und brachten es in eine Hamburger Klinik. Warum das Kind in den Teich fiel, ist laut Polizei noch unklar. Seelsorger kümmerten sich um Angehörige und Einsatzkräfte. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 06:00 Uhr

Hausbrand in Seestermühe

Rund 100 Feuerwehrleute haben am Sonntagnachmittag ein Feuer an einem Einfamilienhaus in Seestermühe im Kreis Pinneberg gelöscht. Zunächst war der Anbau des Hauses in der Dorfstraße in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die Flammen bereits auf das Dach des Hauses übergegriffen. Nach gut fünf Stunden war der Einsatz beendet, ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Heiter bis wolkig - Gewitter und Starkregen möglich

Heute wird es heiter bis wolkig. Vn der Elbe her kommen gebietsweise Schauer, teilweise auch Gewitter - vereinzelt mit Starkregen. In Nordseenähe sind im Verlauf langer Sonnenschein und Trockenheit zu erwarten. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad auf Fehmarn (Kreis Nordfriesland) und 22 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger, auf den Nordfriesischen Inseln frischer Süd- bis Südwestwind. Zudem sind Schauer- und Gewitterböen zu erwarten. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

