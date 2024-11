Stand: 25.11.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: 3,4 Millionen Euro Scheck für Freibad in Weiche

Für den Neubau des Freibades Weiche in Flensburg hat Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen in seiner Funktion als Wahlkreisabgeordneter am Sonnabend einen Förderbescheid von mehr als 3,4 Millionen Euro übergeben. Das Geld kommt aus dem Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" des Bundesbau-Ministeriums. Nun muss die Stadt klären, in welchem Umfang sie das marode Bad überhaupt ersetzen will. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Radfahrer können sich auf neue Radwege freuen

Die Stadt Flensburg saniert in dieser Woche die Radwege am Hafendamm sowie am Friedenshügel. Wie das Technische Betriebszentrum mitteilt, wird die B199 dafür zeitweise einseitig für den Verkehr gesperrt: Am Hafendamm von Montag an stadtauswärts, Mittwoch bis Freitag dann stadteinwärts. Am Friedenshügel sollen die Arbeiten bereits am Mittwoch beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

"Orange Day" 2024: Aktionen in Schleswig-Holstein gegen Gewalt an Frauen

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, auch "Orange Day" genannt, soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt werden. "Gewalt kommt mir nicht in die Tüte" - dieser Spruch steht von Montag an zum Beispiel auf Brötchentüten im Kreis Schleswig-Flensburg. Gut zwei Wochen lang thematisiert der Verein Zonta Gewalt gegen Frauen. Höhepunkte sind die Orange Walks - Demonstrationen möglichst in orangefarbener Kleidung - am Freitag in Kappeln sowie am 7. Dezember in Schleswig. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Marschbahn-Ausbau: Ausfälle ab Montag erwartet

Der Ausbau der Marschbahn-Strecke geht weiter. Darum wird es ab Montag entlang der Strecke Hamburg-Sylt unter anderem im Kreis Nordfriesland wieder zu Einschränkungen und Ausfällen im regionalen Bahnverkehr kommen. Auch der Fern- und Straßenverkehr ist betroffen. Im Rahmen des Programms S3 will die Deutsche Bahn ihre Infrastruktur in Schleswig-Holstein modernisieren. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Auftakt der Woche der Beruflichen Bildung in SH

Der Fachkräftemangel ist in Schleswig-Holstein gegenwärtig: Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) waren im vorigen Jahr fast die Hälfte der angebotenen Ausbildungsplätze unbesetzt. Um mehr junge Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern, startet das Land mit Schulen und Branchenverbänden die "Woche der beruflichen Bildung" mit vielen Veranstaltungen im ganzen Land. Jugendliche und junge Erwachsene sollen hier bei der Berufswahl unterstützt werden. Schülerinnen und Schüler sollen Kontakt zu Berufen und zu Firmen bekommen. In der Berufsschule Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gibt es Werkstatttage zum Beispiel mit Schwerpunkt Pflege. Es werden auch Berufsmessen in Lübeck und Flensburg oder ein Speeddating mit Handwerksbetrieben in Kiel angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:00 Uhr

