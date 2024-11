Stand: 20.11.2024 15:38 Uhr Flensburg: marode Radwege müssen repariert werden

In der kommenden Woche wird das Technische Betriebszentrum (TBZ) mehrere Radwege in Flensburg sanieren. Ziel sei es, die maroden Wege sicherer und komfortabler zu gestalten. Wegen der Arbeiten müssen einige Straßen teilweise einseitig gesperrt werden, heißt es vom TBZ. Aus diesem Grund kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das betrifft ab Montag (25.11.) die Wilhelmstraße Richtung Nordstraße, den Friedenshügel Richtung Kreuzung Marienallee und am 27. November den Hafendamm stadteinwärts bis zum Parkplatz Kieler Anlagen. Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten Ende der nächsten Woche abgeschlossen sein.

