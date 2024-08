Stand: 19.08.2024 08:55 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sanierung der Osttangente in Flensburg startet

Autofahrer in Flensburg müssen sich ab heute auf erhebliche Behinderungen auf der Osttangente einstellen. Bis voraussichtlich Ende November wird die Straße saniert. Verkehrsteilnehmer, die aus dem Süden kommen, können für die nächsten zwei Wochen an sämtlichen Kreuzungen zwischen Eckernförder Landstrasse und Engelsby nicht mehr links Richtung Innenstadt abbiegen. Die Stadtverwaltung erwartet erhebliche Staus. Autofahrer sollten laut Empfehlung den gesamten Bereich während der Stoßzeiten weiträumig umfahren. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Land fördert Freibad Högel mit 680.000 Euro

Landwirtschaftsminister Werner Schwarz übergibt heute Nachmittag einen Förderbescheid zur Sanierung des Freibads Högel (Kreis Nordfriesland) in Höhe von 680.000 Euro. Das teilt die Bürgermeisterin von Högel, Tanja Carstensen, mit. Den Bescheid erhalten die Gemeinden Högel, Goldelund, Goldebek, Joldelund und Kolkerheide (alle Kreis Nordfriesland), die das Freibad Högel gemeinsam betreiben. Für eine Komplettsanierung des Schwimmbads fehlen nach Angaben von Carstensen trotz des Förderbescheids noch mehr als 500.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Neues Rettungsfahrzeug für die Feuerwehr Westerland

Die Feuerwehr Westerland auf Sylt hat ein neues Rettungsfahrzeug mit Drehleiter. Es wurde nach Angaben der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) am Sonntag beim Sommerfest der Feuerwehr offiziell übergeben. Das 16 Tonnen schwere Spezialfahrzeug soll vor allem bei der Menschenrettung zum Einsatz kommen. Es hat laut Gemeinde auch eine Wärmebildkamera an Bord, die wichtige Informationen über den Brandherd geben soll. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Vier Verletzte nach Feuer auf Amrum

Bei einem Feuer in einem Restaurant in Wittdün auf Amrum (Kreis Nordfriesland) sind am Sonnabend vier Personen verletzt worden. Sie wurden nach Angaben der Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit drei Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Das Feuer war in der Küche eines Restaurants am Seezeichenhafen ausgebrochen. Die Feuerwehr löste einen Großalarm aus, weil dicke Rauchschwaden aufstiegen. Sie brachte das Feuer aber schnell unter Kontrolle. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

