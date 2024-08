Staus in Flensburg befürchtet: Sanierung der Osttangente startet Stand: 19.08.2024 11:19 Uhr Bis voraussichtlich Ende November saniert der Landesbetrieb Verkehr die Osttangente in Flensburg. Die Stadt rechnet zu den Stoßzeiten mit Staus und empfiehlt, die Tangente weiträumig zu umfahren.

Autofahrer in Flensburg müssen sich ab Montag (19.8.) auf erhebliche Behinderungen auf der Osttangente (B199) einstellen. Bis voraussichtlich Ende November wird die Straße saniert. Verkehrsteilnehmer, die aus dem Süden kommen, können in den kommenden Wochen an sämtlichen Kreuzungen zwischen Eckernförder Landstraße und Engelsby nicht mehr links Richtung Innenstadt abbiegen.

Empfehlung: Osttangente zu Stoßzeiten weiträumig umfahren

"Aus Wees kommend (Fahrtrichtung B200) ist es möglich an sämtlichen Kreuzungen sowohl rechts als auch links abzubiegen", heißt es von der Stadtverwaltung. Nach der ersten Sanierungsphase kehre sich die Situation dann um. Autofahrer sollten den gesamten Bereich während der Stoßzeiten zwischen 7 und 9 Uhr sowie zwischen 16 und 18 Uhr weiträumig umfahren, heißt es von der Stadt. Durchschnittlich mehr als 20.000 Fahrzeuge sind laut Verwaltung täglich auf der Osttangente unterwegs.

Gesamtkosten betragen 4,3 Millionen Euro

Die Sanierungsarbeiten verantwortet der Landesbetrieb Verkehr Schleswig-Holstein. Der Bund trägt laut dem Landesbetrieb die Kosten in Höhe von insgesamt 4,3 Millionen Euro.

