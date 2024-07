Föhr: Trecker fährt in Reetdach-Haus und verursacht großen Schaden Stand: 26.07.2024 11:36 Uhr Ein Traktor mit Gülleanhänger ist in Nieblum auf Föhr von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Menschen befanden sich nicht in dem Gebäude, der Fahrer des Treckers wurde leicht verletzt.

In Nieblum auf Föhr (Kreis Nordfriesland) ist am Donnerstagvormittag ein Trecker in ein Reetdach-Haus gefahren. Laut Polizei handelte es sich um einen Traktor mit Gülleanhänger, der nach bisherigen Ermittlungen nach rechts von der Jens-Jacob-Eschel-Straße abkam - warum ist noch unklar. Das Gespann überfuhr daraufhin den Fußweg und stieß gegen eine Außenwand des Gebäudes.

Traktor-Fahrer leicht verletzt

Der 34 Jahre alte Fahrer des Treckers wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Laut Polizei ist nicht ausgeschlossen, dass es zum Zeitpunkt des Unfalls einen medizinschen Notfall beim Fahrer gab. In dem Haus befanden sich keine Menschen, als der Unfall passierte.

Mauer des Hauses eingebrochen

Das Gebäude wurde durch den Traktor erheblich beschädigt. Eine Mauer brach ein, sodass das Fahrzeug ins Innere des Hauses ragte. Den entstandenen Sachschaden am Haus und am Trecker schätzte die Polizei am Freitag auf eine mittlere sechsstellige Summe.

Die Feuerwehren aus Oldsum, Wyk und Nieblum waren nach dem Unfall vor Ort. Das reetgedeckte Haus soll nicht einsturzgefährdet sein. Es wurde aber ein Sachverständiger für diese Frage hinzugezogen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland