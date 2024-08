Stand: 18.08.2024 14:58 Uhr Verpuffung auf Amrum mit vier Verletzten

Bei einem Feuer in Wittdün auf Amrum (Kreis Nordfriesland) sind am Sonnabend vier Menschen in einem Restaurant am Hafen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Drei der Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken auf das Festland gebracht. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatte es im Lokal "Seefohrerhus" eine Fettverpuffung gegeben, woraufhin es zu starker Rauchentwicklung kam. Drei Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.08.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland