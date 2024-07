Stand: 18.07.2024 08:58 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sylt: Gemeindevertretung entscheidet über Abwahl des Bürgermeisters

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) stimmen heute über die Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) ab. In der Sitzung werden die Kommunalpolitiker am Abend über einen entsprechenden gemeinsamen Antrag der Fraktionen mit Ausnahme des SSW beraten, teilte ein Sprecher der Gemeinde Sylt mit. Die fünf Fraktionen von CDU, Grünen, SPD, SWG und "Die Insulaner" begründen ihren Schritt mit einer "Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses". Eine weitere Begründung solle in der heutigen Sitzung erfolgen. Häckel ist seit Mitte Februar krankgeschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:00 Uhr

