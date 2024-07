Stand: 12.07.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neues Seekabel zu Halligen Oland und Langeneß

Die Schleswig-Holstein-Netz AG (SH Netz) verlegt derzeit ein Seekabel zu den Halligen Oland und Langeneß (beide Kreis Nordfriesland). Bei dem Kabel handelt es sich im eine 20 Kilovolt-Stromleitung, die SH Netz laut eigenen Angaben nach 70 Jahren auswechselt. Im Anschluss sollen in den kommenden Wochen zwei der drei Seekabel neu verlegt werden, die die Insel Föhr (Kreis Nordfriesland) mit Strom versorgen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

Kropp: Meisterschaften im Beach-Handball

In Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) starten am Freitag die Jugend-Landesmeisterschaften im Beach-Handball. 28 Mannschaften treten gegeneinander an. Die Regeln: "Man darf den Ball einmal ablegen, das ist wie einmal prellen. Und wir spielen drei gegen drei plus einen Torwart oder Spezialisten, der als Torwart gekleidet ist, der von hinten nach vorne kommen kann", erklärt Mitorganisatorin Janine Henningsen. Die Wettbewerbe laufen am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr an den Strandanlagen am Kropper Schwimmbad. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

Hafenfest "Dampfrundum" in Flensburg startet

In Flensburg beginnt am Freitagnachmittag das Hafenfest "Dampfrundum" - unter anderem mit dem Flensburger Salondampfer "Alexandra". Zu Gast sind außerdem der Tonnenleger "Bussard", der Postdampfer "Skjelskør", sowie die Dampfeisbrecher "Stettin" und "Wal". Hinzu kommen die kleineren Dampfboote "Heihoo" und "Frøya". Freitagabend um 19 Uhr startet das große Dampferrennen. Das Fest läuft bis Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

OVG Schleswig entscheidet zu Vaterschaft nach Geschlechtsumwandlung

Ein Ehemann gilt im rechtlichen Sinne als Vater eines in der Ehe geborenen Kindes, auch wenn er zuvor ein anderes Geschlecht gehabt hat. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) entschieden. In dem Fall hatten zunächst zwei Frauen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gelebt. Eine der Frauen hatte dann ihr Geschlecht umwandeln lassen. Beide schlossen als Mann und Frau die Ehe. Durch eine Samenspende wurde ein Kind geboren. Das Standesamt in Flensburg hatte es daraufhin abgelehnt, den Ehemann als Vater eintragen zu lassen. Die Entscheidung ist noch möglicherweise nicht endgültig: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat das Oberlandesgericht zugelassen, das Verfahren im Falle einer Beschwerde vor dem Bundesgerichtshof neu aufzurollen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:00 Uhr

