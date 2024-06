Stand: 20.06.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Emma-Carstensen-Preis Verleihung in Husum

Im Husumer Rathaus wird am Weltflüchtlingstag am Abend der Emma-Carstensen-Preis verliehen. Mit diesem Preis werden in Husum (Kreis Nordfriesland) lebende Frauen ausgezeichnet, die nach der Flucht erfolgreich einen Bildungs- und oder Berufsabschluss erreicht haben. In diesem Jahr geht er an Nadja Elham. Die 38-Jährige flüchtete vor fünf jahren allein mit ihren beiden Kindern von Afghanistan nach Husum. Inzwischen hat sie ihren Hauptschulabschluss und parallel ihr B1-Sprachzertifikat in deutsch geschafft. Nach dem Realschulabschluss und B2 möchte sie eine Ausbildung im Gesundheitswesen absolvieren. Der Emma-Carstensen-Preis wird seit vier Jahren verliehen und ist mit 1.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 16:30 Uhr

Häutung der Baumschlange eingetroffen

Wochenlang wurde auf die Geruchsprobe einer giftigen afrikanischen Baumschlange aus der Schweiz gewartet. Es handelt sich um eine Häutung dieser seltenen und scheuen Schlange. Eine dieser giftigen Schlangen ist angeblich seit April im Raum Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) unterwegs. Die Probe wird vom Verein "Wildlife Detection Dogs" benötigt. Deren Artenspürhunde sollen jetzt auf den Geruch der Schlange mit der Häutung trainiert werden, um dann auf die Suche gehen zu können. Wann die Hunde loslegen können, ist allerdings noch unklar. Aktuell wurde das Reptil länger nicht mehr gesichtet. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

