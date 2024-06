Alkohol und Drogen während der EM: Polizei verstärkt Kontrollen in SH

Stand: 17.06.2024 09:03 Uhr

Die Fußball-EM nimmt an Fahrt auf, vielerorts gibt es Public-Viewing-Veranstaltungen. Doch wo gefeiert wird, steigt auch der Alkohol- und Drogenkonsum. Deshalb setzt die Polizei in SH in dieser Woche verstärkt auf Kontrollen.