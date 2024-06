Stand: 06.06.2024 09:57 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Windhorst zur Verschuldung bei Tennor-Gruppe

Die Werften von FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bekommen eine neue Leitung vor Ort. Das hat Investor Lars Windhorst in Flensburg mitgeteilt. Außerdem gab er einen kurzen Einblick in die Lage der übergeordneten Tennor-Gruppe. Die Werften hatten zuletzt nicht genug Geld, um ihren laufenden Betrieb zu finanzieren. Auch Sozialabgaben waren im Rückstand. Lars Windhorst erklärte dazu in Flensburg, dass sich seine Risiko-Investment-Gruppe bis vor etwa fünf Jahren hoch verschuldet habe. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Frau übergibt mehrere Zehntausend Euro nach Schockanruf

Nach einem Schockanruf hat eine 69-jährige Frau aus Flensburg einem falschen Polizisten am Dienstag mehrere Zehntausend Euro übergeben. Laut Polizei holte ein etwa 40-jähriger Mann gegen 16 Uhr das Geld auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang des Flensburger Rathauses ab. Menschen, die etwas beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Derzeit gibt es wieder verstärkt Schockanrufe im Raum Flensburg. Vermeintliche Polizeibeamte behaupten, Verwandte seien beispielsweise in Unfälle verwickelt und benötigten dringend Geld. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Mathe-Olympiade startet

Im Finale der Mathe-Olympiade treten von Dienstag bis zum Sonntag die besten 200 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland an der Europa-Universität Flensburg gegeneinander an. Mehr als 200.000 Kinder und Jugendliche von der dritten Klasse bis zur Oberstufe hatten sich an den Qualifikationsrunden beteiligt. Das teilt die Gesellschaft "Bildung und Begabung" mit, die den vom Bund geförderten Wettbewerb veranstaltet. In den Klausuren muss der Nachwuchs logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis stellen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:30 Uhr

