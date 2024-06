Deutsch-dänisches Umweltproblem: Öl und Benzin im Niehuuser See Stand: 05.06.2024 13:34 Uhr Der Niehuuser See an der Grenze zu Dänemark macht den Behörden Sorgen. Seit Jahren gelangt Öl und Benzin in das Gewässer. Nun wurde Strafanzeige gestellt.

Ein deutsch-dänisches Umweltproblem sorgt in Harrislee bei Flensburg für Ärger. Seit Jahren gelang von der dänischen Seite aus Öl und Benzin in den Niehuuser See. Woher genau es stammt, konnte noch nicht ermittelt werden. Der örtliche Angelsportverein Petri Heil Flensburg hat nun Strafanzeige gestellt - und sich im Rahmen der ARD-Mitmachaktion "Unsere Flüsse" gemeldet. Nach Angaben des Vereins gelangt schon seit 2019 Öl in den See und damit auch in das Grenzflüsschen Krusau.

Bei Starkregen ist es besonders schlimm.

Besonders heftig machen sich die Verschmutzungen demnach bemerkbar, wenn es kräftigen Niederschlag gibt. Dann werden große Mengen an Öl und Benzin in den See geschwemmt. Über die Krusau gelangt dann alles auch in der Flensburger Förde, dort mündet der Grenzfluss. Angeln ist inzwischen verboten. Auf deutscher Seite brachten Feuerwehrleute bereits eine Ölsperre an, berichtet das Kreisumweltamt Schleswig-Flensburg, das nach eigenen Angaben fast täglich Proben nimmt.

Dänische Behörden konnten Ursache noch nicht finden.

Der Leiter der Behörde, Thorsten Roos, steht in Kontakt mit den dänischen Behörden, die das Problem nach eigenen Angaben sehr ernst nehmen, aber noch keine Lösung haben. Die Ursache bekämpfen können aber letztlich nur die Dänen. Ein Problem: In Dänemark gibt es kein Kataster für Rohrsysteme. Das macht es unter anderem schwierig, dem Ursprung auf die Spur zu kommen.

Mehrere Gründe für die Verschmutzung möglich

Es ist denkbar, dass defekte Ölabscheider auf Firmengeländen der Grund sind. Zwei Kilometer westlich vom nahe gelegenen Pattburg befindet sich das große Transportcenter etlicher Speditionen. Denkbar also auch, dass Lkw-Fahrer nicht ordentlich mit Öl umgehen. Besonders erstaunlich: das gesamte Gebiet, um den Niehuuser See herum, inklusive der Krusau ist Flora-Fauna-Habitat Gebiet. Die sogenannte FFH-Richtlinie dient der Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt. Es ist also auch ein Versprechen diese Gebiete besonders zu schützen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg Wasserqualität