Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Demos am Wochenende gegen Rechtsextremismus auf Sylt

Auf der Nordseeinsel Sylt haben am Wochenende mehrere Hundert Menschen gegen Rassismus und Rechtsextremismus demonstriert. Etwa 450 Menschen kamen laut Polizei am Sonntag am Rathaus in Westerland zusammen. Zur Kundgebung hatte ein Bündnis linker Gruppen aufgerufen. Zu den Rednern gehörten unter anderem Politiker und Organisatoren. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung. Bereits am Sonnabend demonstrierte eine kleine Gruppe Punks gegen Fremdenhass. Eine weitere Demonstration mit Kundgebungen an der Wilhelmine und an der Strandpromenade in Westerland ist nur auf geringe Resonanz gestoßen. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt letztes Saisonspiel

Zum Saisonabschluss hat die SG Flensburg-Handewitt gestern den Bergischen HC deutlich mit 40:30 besiegt. Damit besiegelten die Flensburger den sportlichen Abstieg des Gegners. Nach dem Gewinn der European League beendet die SG die Saison damit auf dem dritten Tabellenplatz der Handball-Bundesliga. Für Mark Bult war es das letzte Spiel als Co-Trainer: "Es war ein ganz großer Traum und eine riesige Ehre für diesen Verein zu spielen und zu arbeiten." Bult wird zur kommenden Saison Trainer des Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

