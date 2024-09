Stand: 12.09.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brunsbüttel: Keine Sofort-Hilfe für Kanalfähren

Das Bundesverkehrsministerium hat eine Sofort-Hilfe für die Kanalfähren in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) abgelehnt. Die Ratsversammlung hatte wegen der häufigen Ausfälle der großen Fähren durch Personalmangel und technische Defekte Unterstützung vom Ministerium gefordert. In einem Schreiben an die Stadt heißt es nun, das Wasserstraßen-und Schifffahrtsamt habe elf neue Mitarbeitende ausgebildet, damit werde sich die Lage entspannen. Zudem sei bis 2030 der Neubau von zwei großen Kanalfähren geplant. Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje (parteilos) sagte, er sei maßlos enttäuscht und stinksauer über das "blutleere Schreiben" des Ministeriums. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

Bundesweiter Sirenen-Warntag auch an Westküste

Auch an der Westküste werden am Donnerstag, dem bundesweiten Warntag, sämtliche Alarmsysteme geprüft. Das bedeutet, dass es in Dithmarschen, Steinburg und auf Eiderstedt im Kreis Nordfriesland um Punkt 11 Uhr laut wird, wenn die Sirenen auf öffentlichen Gebäuden und Feuerwehrgerätehäusern angestellt werden. Der Kreis Steinburg verfügt laut einer Kreissprecherin über ein nahezu flächendeckendes Sirenennetz. Am Vormittag werden alle Sirenen über die Kooperative Regionalleitstelle West ausgelöst. Ein Sirenenton wird eine Minute lang ertönen, so die Kreissprecherin. Eine Entwarnung folge um 11:45 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

Neues Rathaus für Büsum

Büsum (Kreis Dithmarschen) bekommt ein neues Rathaus. Wegen des großen Sanierungsstaus im alten Gebäude am Kaiser-Wilhelm-Platz habe sich die Gemeindevertretung für einen Neubau entschieden, sagte Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje. Die Bauarbeiten in Büsum sollen noch im Herbst beginnen, so Lütje. Derzeit seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf vier Orte verteilt. Das neue Gebäude mit einem großen Sitzungsaal solle in zwei Jahren fertig sein. Das alte Büsumer Rathaus steht unter Denkmalschutz. Es darf daher nicht abgerissen werden. Laut Bürgermeister Lütje wolle man jetzt Ideen für eine neue Nutzung sammeln. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

