Stand: 30.08.2024 09:30 Uhr Die Bergung der gesunkenen "Verity" geht in die nächste Runde

Ein Bergungsteam arbeitet derzeit am Heben von Heck und Bug der "Verity" nahe Helgoland. Zunächst wollen die Spezialisten das Heck bergen. Die Vorbereitung ist mittlerweile abgeschlossen.

Stärkster Schwimmkran Europas angefordert

Zunächst müssen die Bergungsexperten das Gewicht des Wracks reduzieren. Dafür haben sie Pumpen angebracht und Löcher in die Frischwassertanks geschnitten. Danach soll einer der stärksten Schwimmkräne Europas die Wrackteile mit acht Hebeketten auf eine Transportplattform heben. Er kann bis zu 2.200 Tonnen heben.

Bergung vom Wellengang abhängig

Ob mit der Bergung bereits am Freitag begonnen werden kann, hänge vom Seegang ab, so die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Der Plan sieht vor, dass am Freitag ein Schlepper und eine Transportbarge aus den Niederlanden im Wrackgebiet eintreffen. Die Wrackteile sollen später in den Niederlanden entsorgt werden.

Wrack ist Gefahr für Schifffahrt

Die Bergung ist notwendig, weil das Wrack eine Gefahr für den Schiffsverkehr darstellt. Es liegt südwestlich vor Helgoland 37 Meter tief unter dem Wasser. Rundherum ist Sperrgebiet. Die "Verity" war im Oktober 2023 mit einem Frachter zusammengestoßen und anschließend gesunken. Der Kapitän der "Verity" wurde tot geborgen. Vier weitere Seeleute werden immer noch vermisst. Die Behörden gehen davon aus, dass sie ums Leben kamen.

