Bau der Northvolt-Fabrik bei Heide soll planmäßig weiter gehen

Das Unternehmen Northvolt hält an der geplanten Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) fest und will den bereits im März gestarteten Bau planmäßig weiterführen. Das versicherte der Konzern am Mittwoch Vertretern des Wirtschaftsausschusses des schleswig-holsteinischen Landtags im schwedischen Malmö. Der Deutschland-Chef von Northvolt, Christofer Haux, sprach zwar von Problemen. Diese würden aber vor allem die Mutter-Fabrik im nordschwedischen Skelleftea betreffen, wo der Ausbau stocke. Am Dienstag war bekannt geworden, dassder schwedische Batteriehersteller seine internationalen Pläne wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten bremsen will. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 8:30 Uhr

Abschiebehaft Glückstadt: Landesregierung weist Vorwürfe zurück

Die Landesregierung hat am Mittwoch vor dem Innen- und Rechtsausschuss Vorwürfe wegen angeblich inhumaner Zustände in der Abschiebehaft Glückstadt (Kreis Steinburg) zurückgewiesen. Mitte Juni warfen ihr 90 Organisationen unter anderem einen verharmlosenden Umgang mit Haftraumbränden und Suizidversuchen sowie eine verweigerte medizinische Hilfe für einen Bewohner vor.Staatssekretär Otto Carstens verwies darauf, dass der betreffende Bewohner aufgrund der notwendigen Bewachung von der Klinik abgelehnt und dann in der Einrichtung behandelt worden sei. Er bezeichnete die medizinische Versorgung als grundsätzlich angemessen und ausreichend. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 8:30 Uhr

