Mann will als Frau gekleidet mit gefälschten Rezepten Hormonpräparate abholen.

Mitarbeiter einer Apotheke in der Innenstadt von Itzehoe (Kreis Steinburg) haben einen besonderen Fall von Urkundenfälschung aufgedeckt. Ein offenbar als Frau gekleideter Mann hatte mit einem gefälschten Rezept versucht, Hormonpräparate zu bekommen. Der Schwindel flog auf und die Polizei rückte an. Laut Auskunft der Polizei sei die Person, die, so wörtlich, biologisch männlich und optisch weiblich gewesen sei, mit dieser Masche bereits vorher in einer anderen Apotheke gescheitert und geflohen. Die Beamten fanden noch zwei weitere gefälschte Rezepte, die bereits im vergangenen Jahr eingelöst worden waren. Die beschuldigte Person wird sich nun wegen Urkundenfälschung in vier Fällen verantworten müssen. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

Prozess wegen schweren Raubes beginnt vor dem Amtsgericht Meldorf.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten insgesamt drei Taten vor. Am ZOB in Itzehoe (Kreis Steinburg) soll er eine Person zunächst bedroht und dann durchsucht und bestohlen haben. Dabei handelte es sich laut Anklage um einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe. Außerdem soll er einen Ladeninhaber in Itzehoe gleich zwei Mal zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. In einem Fall soll er ihn dabei mit einem Messer bedroht haben. Der Ladenbesitzer rückte laut Staatsanwaltschaft aber kein Geld heraus, sondern rief stattdessen die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

Streit um geplantes Umspannwerk in Pöschendorf geht weiter

Eine Bürgerinitiative in Pöschendorf (Kreis Steinburg) will weiterhin verhindern, dass der Netzbetreiber Tennet ein großes Umspannwerk in der Gemeinde baut. Das hatte der Betreiber Anfang des Jahres angekündigt. Trotz der Widerstände will er allerdings an den Plänen festhalten. Der genaue Standort des Umspannwerkes stehe noch nicht fest, man habe aber bereits Grundstücke gekauft, so Sprecher Matthias Fischer. Die Bürgerinitiative kritisiert, dass der geplante Bau zu nah an den Wohnhäusern stehen würde und hatte alternative Standorte vorgeschlagen. Die würden jetzt geprüft, so Fischer. Wo das neue Umspannwerk schließlich stehen soll, will Tennet voraussichtlich im Herbst bekannt geben. 2029 soll es dann in Betrieb gehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

