Neuer Luftrettungsstandort in Hohenlockstedt Stand: 01.07.2024 09:58 Uhr Ab heute gibt es einen neuen Luftrettungsstandort in Schleswig-Holstein: auf dem Flugplatz "Hungriger Wolf" in Hohenlockstedt im Kreis Steinburg. Damit gibt es insgesamt vier Standorte im Land.

In Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) nimmt heute Vormittag auf dem Flugplatz "Hungriger Wolf" der ADAC Rettungshubschrauber "Christoph 67" seinen Dienst auf. Von dort aus ist der Hubschrauber in etwa 15 Minuten in Kiel. Die Pilotinnen und Piloten des neuen Rettungshubschraubers kommen von der ADAC Luftrettung. Genau wie die Sanitäterinnen und Sanitäter. Das Notärzteteam stellt das Uniklinikum Hamburg Eppendorf.

Insgesamt vier Luftrettungsstandorte im Land

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat die Deutsche Rettungsflugwacht (DRF) einen weiteren Rettungshubschrauber stationiert. Dieser fliegt in erster Linie zu Einsätzen auf den Nordseeinseln und Halligen. Mit Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Ahrensbök (Kreis Ostholstein) gibt es zwei weitere Standorte der Luftrettung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg