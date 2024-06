Stand: 28.06.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Unwetter an der Westküste - 26 Feuerwehreinsätze

Am Donnerstag hatte der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung für das ganze Land herausgegeben - vor allem im Süden des Landes gab es schwere Gewitter und Starkregen. Auch an der Westküste hat das Unwetter für insgesamt 26 Feuerwehreinsätze gesorgt. Allein 13 Einsätze hatte die Feuerwehr Büsum (Kreis Dithmarschen): Die 20 Einsatzkräfte mussten parallel arbeiten - vollgelaufene Keller auspumpen, einen gefährdeten Baum sichern. Teilweise standen auch Straßen bis über den Gehweg hinaus unter Wasser. In Oldenborstel (Kreis Steinburg) schlug am Donnerstagabend ein Blitz ein. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 08:30 Uhr

Feuer im Schulzentrum Heide-Ost: Verdacht auf Brandstiftung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es im Schulzentrum Heide-Ost (Kreis Dithmarschen) gebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es im Lehrerzimmer brennt. Wegen Hebelspuren am Fenster geht die Polizei jetzt von Brandstiftung aus - den entstandenen Schaden schätzt sie auf 30.000 Euro. Der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Heide-Ost, Matthias Claussen, meldete noch in der Nacht auf der Website der Schule: Heute werde sowohl in der Gemeinschaftsschule als auch im Gymnasium Heide-Ost kein Unterricht stattfinden. Wie es am Montag weitergehe, werde man auf der Website kommunizieren. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 08:30 Uhr

Dithmarschen wieder Gesellschafter beim Landestheater SH

Der Kreis Dithmarschen tritt wieder als Gesellschafter in die Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH ein. Das hat der Kreistag Donnerstagabend beschlossen. 2019 war Dithmarschen als Gesellschafter ausgetreten - eine Kooperationsvereinbarung regelte seitdem die Auftritte des Landestheaters in Dithmarschen. Nun soll das theaterpädagogische Angebot des Landestheaters in Dithmarschen ausgeweitet und vertieft werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 08:30 Uhr

Gesellschaft für Zwischenlagerung probt Annahme von Castor-Behälter

Die Gesellschaft für Zwischenlagerung hat im Zwischenlager Brokdorf (Kreis Steinburg) erfolgreich einen Probelauf zur Einlagerung von Castor-Behältern durchgeführt. Das Team hat nach Angaben der Gesellschaft alle notwendigen Arbeitsschritte absolviert. Ziel war es, dass sie die radioaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung sicher annehmen und aufbewahren können. Der Probelauf dauerte mehrere Tage und wurde von unabhängigen Sachverständigen im Auftrag des Landes überwacht. Im Zwischenlager Brokdorf sollen künftig Castor-Behälter mit radioaktivem Abfall aus dem britischen Nuklearkomplex Sellafield aufbewahrt werden. Ein Termin für den ersten Transport steht aber nach Angaben der Gesellschaft noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2024 | 08:30 Uhr