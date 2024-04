Stand: 22.04.2024 09:32 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Erstes klimaneutrales Zementwerk entsteht in Lägerdorf

In Schleswig-Holstein beginnt heute der Bau des weltweit ersten klimaneutralen Zementwerks. Das Unternehmen Holcim will 50 Kilometer nördlich von Hamburg in der Gemeinde Lägerdorf einen neuen Zementofen errichten. Mithilfe einer neuen Technologie soll das bei der Produktion entstehende CO2 künftig abgespalten und für andere Zwecke genutzt werden. Zum heutigen ersten Spatenstich wird auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Lägerdorf (Kreis Steinburg) erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

