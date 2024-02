Stand: 26.02.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Busfahrerstreik im privaten Busgewerbe gestartet

Durch die Warnstreiks der Busfahrer kann es von heute an auch an der Westküste zu Problemen für die Fahrgäste kommen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Bis Freitagabend sollen die Busse in einigen Regionen des Landes in den Depots bleiben. Daher kann es zum Beispiel im Kreis Nordfriesland sein, dass bestimmte Linien wegen des Busfahrer-Streiks nicht bedient werden. Die Busse des Heider Stadtverkehrs fahren heute Morgen nach Plan, auch die Busse von Dithmarschenbus sind unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Nationalparkamt Wattenmeer SH stellt Wertschöpfungsstudie vor

Der Leiter des Nationalparks Wattenmeer Michael Kruse stellt heute in Tönning (Kreis Nordfriesland) zusammen mit Wissenschaftlern eine neue Studie zur Wertschöpfung in der Wattenmeer-Region vor. Forschende der Uni Würzburg hatten untersucht, welche wirtschaftlichen Effekte durch den Tourismus im Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer erzielt werden. Die Forscher untersuchten in der Studie unter anderem, woher genau die Gäste kommen, welche Rolle dabei der Schutzstatus des Wattenmeers spielt und was sie durch ihren Besuch zur Wertschöpfung in der Region beitragen. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Tellingstedt: Mähdrescher-Übung bei der Feuerwehr

Am Sonntag hat es eine große Feuerwehr-Übung in Tellingstedt im Kreis Dithmarschen gegeben. Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Bundesgebiet haben Rettungseinsätze nach Unfällen mit Mähdreschern und ähnlichen landwirtschaftlichen Fahrzeugen trainiert. In der Halle eines Landwirts in Tellingstedt waren dazu schwere Unfälle mit einem Mähdrescher nachgestellt worden. Dabei ging es unter anderem darum, verletzte und eingeklemmte Personen so schnell wie möglich zu bergen. Wehrführer Hardy Sethe von der Freiwilligen Feuerwehr Hattstedt/Wobbenbüll im Kreis Nordfriesland sagte, die Übung helfe den Feuerwehrleuten seiner Wehr bei Einsätzen in der ländlichen Region. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

