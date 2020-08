Stand: 24.08.2020 10:26 Uhr

NRW-Ministerpräsident Laschet besucht die Westküste

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), besucht heute Schleswig-Holstein. Zusammen mit seinem Amtskollegen Daniel Günther (CDU) will er sich in der Erdöl-Raffinerie Heide darüber informieren, wie grüner Wasserstoff gewonnen und genutzt wird. Danach besucht Laschet im nordfriesischen Enge-Sande ein Hightech-Trainingszentrum. Dort werden Helfer auf Seenot-Szenarien oder Havarien von Windkraftanlagen trainiert. Mit dem Besuch will Laschet auch Punkte sammeln im Kampf um den CDU-Vorsitz und die in der Union noch ungeklärte Frage nach dem Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2021 als Nachfolger von Angela Merkel.

Wasserstoff-Projekt vom Bund

Die Raffinerie Heide ist Partner und Koordinator des Projekts Westküste 100. In dem Projekt haben sich mehrere Firmen zusammengeschlossen, um in industriellen Maßstab Wasserstoff zu erzeugen und die dabei entstehende Abwärme zu nutzen. Am Ende soll sowohl Wasserstoff in das Gasnetz eingespeist werden, als auch Kerosyn entstehen. Ein synthetisch hergestellter Flugzeugtreibstoff auf Wasserstoffbasis. Der Bund fördert den Aufbau einer regionalen Wasserstoff-Wirtschaft an der schleswig-holsteinischen Westküste mit 30 Millionen Euro.

Laschet wollte eigentlich im Juli kommen

Ursprünglich war Laschets Besuch bereits für Anfang Juli geplant, musste aber wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies im Kreis Gütersloh verschoben werden. Vor zwei Wochen wollte außerdem der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CDU) Schleswig-Holstein besuchen. Das wurde aber kurzfristig abgesagt. Hintergrund waren die Fehler in den bayrischen Corona-Testzentren. Dort war es zu Verzögerungen bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen gekommen. Der Söder-Besuch soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.08.2020 | 09:00 Uhr