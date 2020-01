Stand: 05.01.2020 17:51 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Menschenleben retten - nur bei guter Sicht

Schlaganfall, Herzinfarkt, Hirnblutung - bei einer Notfallversorgung muss es schnell gehen. Schwierig wird das aber auf Inseln und Halligen in Schleswig-Holstein, denn die Krankenhäuser befinden sich auf dem Festland. Der schnellste Weg dorthin ist der Transport per Rettungshubschrauber. Doch auch wenn der Flieger rund um die Uhr einsatzbereit ist: Abheben darf er nur bei gutem Wetter. Eine zusätzliche Navigationstechnik könnte das zwar ändern, doch dafür fehlt bislang die Freigabe.

Rettungshubschrauber hilflos im Nebel Schleswig-Holstein Magazin - 05.01.2020 19:30 Uhr In Deutschland sind Piloten rechtlich verpflichtet, per Sichtflug zu starten und zu landen. Bei Nebel ist ein Rettungseinsatz nicht möglich. Eine Lösung: das sogenannte "Point in Space"-Verfahren.







Start und Landung nur bei Sichtflug

Die Piloten sind in Deutschland rechtlich dazu verpflichtet, per Sichtflug zu starten und zu landen. Nebel oder tiefhängende Wolken machen das unmöglich - zum Beispiel im vergangenen Winter an durchschnittlich dreieinhalb Stunden pro Tag. Auch der Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung Rendsburg "Christoph 42" muss dann auf dem Boden bleiben. "Es ist unbefriedigend, dass man dann nicht helfen kann, weil die Rechtslage es nicht erlaubt", sagt Florian Reifferscheid, Notarzt der Rettungscrew in Rendsburg.

PINS - ein Navigationsverfahren

Dabei macht moderne Technik Einsätze auch ohne Sicht längst möglich. "Point in Space" (PINS) heißt das Verfahren, eine Art Autopilot. Über einem Landeplatz wird in der Luft ein GPS-Punkt gesetzt. Unter Kontrolle von Fluglotsen und den eigenen Instrumenten kann dieser Punkt unter den Wolken angeflogen werden. Von da an ist der Sichtflug und damit die Landung wieder möglich. Doch das Verfahren ist in Deutschland noch nicht freigegeben. Dass es funktioniert, zeigen die dänischen Nachbarn. Seit 2015 sind ihre Flieger mit PINS ausgestattet und fliegen auch bei schlechter Sicht. In Norwegen ist das Navigationsverfahren sogar bereits seit 2006 aktiv.

Keine Freigabe vom Bund

Ein Pilotprojekt sollte vor einem Jahr PINS in Schleswig-Holstein testen. Zusammen mit dem ADAC hatte die DRF Luftrettung Rettungsflüge zwischen Inseln, Halligen und Krankenhäusern in Schleswig-Holstein im Fokus. Der Förderantrag über 1,5 Millionen Euro, um die Technik einzubauen und das Personal zu schulen, hatte der zuständige Ausschuss in Berlin aber abgelehnt. Er hat sich für andere zu fördernde Gesundheitsprojekte entschieden. Auch das Bundesverkehrsministerium hat Bedenken. Dort fürchtet man nach wie vor, dass die Gefahr einer Kollision steigen würde.

Politische Rückendeckung erhält die Luftrettung unter anderem von Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Die Nachbarn würden bereits ausreichend zeigen, dass das Verfahren funktioniert.

Doch so lange das Bundesverkehrsministerium das Luftraumrecht nicht ändert, nutzt den Rettungsfliegern in Rendsburg auch kein neuer Rettungshubschrauber. Für zehn Millionen Euro und bereits mit PINS ausgestattet kommt der noch in diesem Jahr. Aber bis zur Freigabe lautet es: Menschenleben können per Hubschrauber nur gerettet werden, wenn das Wetter es zulässt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 05.01.2020 | 19:30 Uhr