Lübecker Messerattacke: Sicherungsverfahren beginnt

Ein halbes Jahr nach der Messerattacke in einem Lübecker Linienbus beschäftigt sich heute das Lübecker Landgericht mit dem Vorfall. In dem Sicherungsverfahren müssen die Richter entscheiden, ob der Beschuldigte weiter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll. Der Vorwurf gegen den Mann: versuchter Mord in 48 Fällen und schwere Körperverletzung. Der Beschuldigte will heute offenbar selbst vor Gericht Stellung nehmen.

Gutachten: Mann leidet unter paranoider Schizophrenie

Der 34-Jährige kann in dem Verfahren nicht bestraft werden. Eine Gutachterin hat bereits festgestellt, dass der Mann zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig war. Der Expertin zufolge leidet dieser unter einer paranoiden Schizophrenie. Er sei eine Gefahr für die Allgemeinheit. Sein Anwalt sagt, sein Mandant höre Stimmen, fühle sich verfolgt, habe Angst vor Laser-Attacken. Die Staatsanwaltschaft erklärt im Vorfeld, dass der 34-Jährige wohl wahnhaft an eine Verschwörung glaubte. Diese wollte er offenbar beenden, indem er alle Fahrgäste im Bus durch ein Feuer und Messerstiche tötet.

Sicherungsverfahren in Lübeck NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.01.2019 07:00 Uhr Autor/in: Julian Marxen Nach der Messerattacke in einem Linienbus in Lübeck befasst sich das Lübecker Landgericht mit dem Fall. Die Richter müssen entscheiden, ob der Beschuldigte in der Psychiatrie bleibt.







Zwölf Menschen wurden verletzt

Im Juli hatte der Mann im fahrenden Bus in Lübeck-Kücknitz Feuer gelegt und Fahrgäste mit einem Messer angegriffen. Zwölf Menschen wurden teils schwer verletzt. In dem Verfahren sollen insgesamt 35 Zeugen zu Wort kommen.

