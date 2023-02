Lübecker Marien-Krankenhaus: Möglicher Umzug doch später Stand: 01.02.2023 08:29 Uhr Wie geht es weiter mit dem Lübecker Marien-Krankenhaus? Seit zwei Wochen ist klar: Das UKSH will das finanziell angeschlagene katholische Krankenhaus übernehmen. Nach Kritik kamen die Verantwortlichen gestern zusammen.

Die Übernahme durch das UKSH würde auch einen Umzug von der Altstadtinsel auf den UKSH-Campus bedeuten.An diesen Plänen gibt es viel Kritik - vor allem von Ärztinnen und Ärzten. Gestern standen Vertreter des katholischen Trägers, des UKSH und des Landes dem Sozialausschuss der Lübecker Bürgerschaft Rede und Antwort.

Pläne sollen offen diskutiert werden

Ursprünglich wollte das UKSH, dass das Marien-Krankenhaus im Sommer auf den Campus der Uniklinik umzieht. Viele Mediziner fühlten sich von den Plänen überrumpelt. Offenbar lenkt das UKSH jetzt etwas ein: Der Umzug - so berichtet es der Ausschussvorsitzende Marek Lengen (SPD) - wird nun wohl später über die Bühne gehen. Voraussichtlich bis Anfang September soll Lengen zufolge erst einmal alles beim Alten bleiben. Danach soll der Betrieb dann auf dem UKSH-Gelände losgehen. Gleichzeitig sollen die nächsten Schritte mit allen Beteiligten in Gesprächsrunden offen diskutiert werden. Noch sind die Verträge nicht unterschrieben.

Vor allem die Belegärzte, die zum Beispiel ihre HNO-Praxen in der Innenstadt haben und ihre Patienten in unmittelbarer Nähe im Marien-Krankenhaus operieren, hoffen, dass der OP-Standort in der Innenstadt doch noch gehalten werden kann.

