Lübeck: Polizei rückt wegen Rockern zu Großeinsatz aus

Die Polizei musste am Freitagabend zu einem Großeinsatz in Lübeck ausrücken: An der Obertrave kam es gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter Personen aus dem Rockermilieu. Die Beamten waren mit 15 Streifenwagen vor Ort. Das teilte die Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft Lübeck mit.

Großeinsatz für die Polizei am Freitagabend in Lübeck: An der Obertrave kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Personen aus dem Rockermilieu. Zwei Personen wurden dabei verletzt.







Elf Personen festgenommen, Waffen sichergestellt

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Streit zwei Männer durch Messerstiche verletzt, eine weitere Person erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Elf Personen wurden bei dem Einsatz vorläufig festgenommen. Außerdem stellten die Beamten mehrere Fahrzeuge, Hieb- und Stichwaffen sowie Äxte und eine Machete sicher.

"Hells Angels" involviert?

Zum Ablauf der Tat und den Hintergründen wollte sich ein Sprecher nicht äußern. Auf Aufnahmen von vor Ort lässt sich erkennen, dass einige der Festgenommenen T-Shirts mit dem Aufdruck "HAMC" - kurz für "Hells Angels Motorcycle Club" - tragen. Polizei, Staatsanwaltschaft und auch das Landeskriminalamt ermitteln nun. Die Polizei hat ein Online-Hinweisportal freigeschaltet, auf dem Zeugen zum Beispiel Videomaterial der Auseinandersetzung hochladen können.

