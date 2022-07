Lange Anna Challenge: Helgoländer Bürgermeister verliert Wette Stand: 12.07.2022 17:21 Uhr Seit 2018 ist der neue "Halunder Jet" mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 67 km/h zwischen Hamburg und Helgoland unterwegs. Jetzt hatte er einen besonderen Herausforderer: den Bürgermeister der Insel - auf einem Surfbrett.

Um 14.30 Uhr fiel der Startschuss zu einem sehr ungewöhnlichen Rennen. Jörg Singer, der parteilose Bürgermeister der Insel Helgoland (Kreis Pinneberg) wettete, dass er die Strecke von einer halben Seemeile (926 Meter) zwischen Helgoland und der Nebeninsel Düne schneller bewältigen könnte, als der Highspeed-Katamaran.

Die Kontrahenten im Detail

Es war ein Duell wie bei David gegen Goliath. Der "Halunder Jet" wiegt über 100 Tonnen und hat vier Rollce-Royce Jet Motoren mit insgesamt 12.182 PS. Die "technischen Daten" von Jörg Singer: 100 Kilo Körpergewicht und ein Surfboard mit E-Jet-Antrieb und 19 PS.

Ein klarer Sieg für den Katamaran

Der Bürgermeister hatte vor allem die Beschleunigung auf seiner Seite. Während seine 19 PS nur 100 Kilo bewegen mussten, waren es beim "Halunder Jet" über 100 Tonnen, die von den vier Jetantrieben in Bewegung gesetzt werden mussten. Der Bürgermeister konnte daher vom Start an schnell in Führung gehen. In knapp fünf Sekunden beschleunigte das Surfboard auf seine Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h. Trotzdem gelang es dem "Halunder Jet" seine Höchstgeschwindigkeit schnell genug zu erreichen, um den Bürgermeister vor der virtuell gedachten Ziellinie doch noch zu überholen.

Schaulustige am Nord-Ost-Hafen

Zuschauer verfolgten das Spektakel von der Insel aus, was auch Ziel der Aktion war. Die Veranstalter wollten mit der Aktion Geld für sogenannte Seabins, also innovative Mülleimer zum Sammeln von Plastikmüll, in den Häfen von Helgoland sammeln. Bisher sind etwa die Hälfte der benötigten 30.000 Euro bereits durch Sponsoren gedeckt. Durch die Aktion soll genug Aufmerksamkeit für das Projekt generiert werden, um die restlichen Gelder zu finanzieren.

