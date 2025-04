Stand: 24.04.2025 15:00 Uhr Kühsen: Donnerschleuse weiterhin defekt

Die Donnerschleuse in Kühsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist seit Oktober vergangenen Jahres defekt. Die Reparaturarbeiten haben sich laut Wasser- und Schifffahrtsamt in Lauenburg mehrfach verzögert. Deshalb kommen die Wassersportler über den Elbe-Lübeck-Kanal zurzeit nicht an die Ostsee. Editha Cordes von der Möllner Davidswerft vermietet Winterlager an Bootsbesitzer, die auf Planungssicherheit hoffen: "Die Boote, die wir jetzt schon in den vergangenen 14 Tagen gekrant haben, sind entweder Richtung Lauenburg gefahren, oder aber sie haben sich in einem der Möllner Wassersportvereine eingemietet." Das verursache zusätzliche Kosten, erklärt sie.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt teilte mit, dass die Arbeiten an der Schleuse Mitte Mai abgeschlossen sein sollen. Dann wäre die Zufahrt zur Ostsee wieder frei.

