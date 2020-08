Stand: 19.08.2020 14:53 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Krankenkasse: AOK-Ermittler gegen Versicherungsbetrug

Die Liste der Betrügereien im Gesundheitsamt ist lang: unter anderem geht es um falsch abgerechnete Medikamente oder Patienten, die auf dem Papier kränker gemacht wurden, als sie tatsächlich sind. Ein Ermittlerteam der AOK-Nordwest geht in Schleswig-Holstein gegen die mutmaßlichen Betrüger vor. In den vergangenen zwei Jahren konnten so fast vier Millionen Euro zurückgeholt werden.

Polizei und Staatsanwaltschaft sind eingeschaltet

Das Ermittlerteam überführte zuletzt mehrere Pflegedienste, die es mit der Abrechnung nicht so genau genommen haben. Laut Krankenkasse wurden Leistungen in Rechnung gestellt, obwohl die Mitarbeiter dafür gar nicht qualifiziert waren. Den Ermittlern fiel außerdem auf, dass Pflegekräfte zeitgleich bei mehreren Patienten an unterschiedlichen Orten gearbeitet haben sollen. Laut AOK ist das Geld zurückgefordert worden, außerdem wurden Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet. In einem anderen Fall wollten zwei Augenarztpraxen in Schleswig-Holstein Facharzthonorare kassieren, obwohl mit den Behandlungen Ärzte beschäftigt waren, die noch gar keine Facharztqualifikationen hatten.

