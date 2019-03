Stand: 07.03.2019 08:47 Uhr

Kooperation in Lübeck wackelt: CDU und SPD ohne Mehrheit

Kaum hat die politische Kooperation in Lübeck ihre Arbeit aufgenommen, ist sie schon ohne Hausmacht: Nach dem Austritt von zwei SPD-Fraktionsmitgliedern haben CDU und SPD in der Bürgerschaft keine Mehrheit mehr. Axel Flasbarth und Birte Duggen lehnen die Zusammenarbeit mit der CDU ab. Sie wechselten zu der Fraktion, mit der sie lieber kooperieren wollten: zu den Grünen. Offiziell muss die Grünen-Fraktion allerdings noch zustimmen. Doch das gilt als sicher. Die SPD reagierte geschockt, SPD-Fraktionschef Peter Petereit fordert, dass die beiden ihre Mandate an die SPD-Fraktion zurückgeben. Von der CDU hieß es, man müsse sich nun einen dritten Partner suchen.

Kooperation in Lübeck ohne Mehrheit NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.03.2019 07:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps In der Lübecker Bürgerschaft hat das Bündnis aus SPD und CDU bald keine eigene Mehrheit mehr. Der Grund: Die SPD-Fraktion ist geschrumpft. Zwei Mitglieder wechseln zu den Grünen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Grünen-Fraktion ist gewachsen

Erst seit Ende Februar ist die Kooperation beschlossene Sache - rund neun Monate nach der Kommunalwahl. In der Vereinbarung sichern sich die Fraktionen zu, sich bei wichtigen inhaltlichen Fragen vor den Bürgerschaftssitzungen abzustimmen. Bei der Kommunalwahl im Mai 2018 hatte die SPD ursprünglich 14, die CDU 12 und die Fraktion der Grünen 8 von insgesamt 49 Sitzen errungen. Eine Zusammenarbeit mit den Grünen lehnte die SPD ab. Zur Fraktion der Grünen gehört aktuell schon das fraktionslose Bürgerschaftsmitglied für die Satirepartei "Die Partei", Bastian Langbehn. Kommen Flasbarth und Duggen noch hinzu, besteht die Grünen-Fraktion aus 11, die der SPD aus 12 Mitgliedern.

Weitere Informationen Lübeck: Belastete Straßennamen werden geändert In Lübeck wird seit Jahren über den Umgang mit historisch belasteten Straßennamen diskutiert. Am Donnerstag hat die Bürgerschaft die Umbenennung beschlossen. mehr Lübeck schafft Straßenausbaubeiträge ab Die Lübecker Bürgerschaft hat beschlossen, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen - gegen die Stimmen von Grünen und SPD. Außerdem verabschiedeten die Kommunalpolitiker den Haushalt 2019. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2019 | 08:00 Uhr