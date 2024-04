Bürgerpreis 2024 ehrt tierisches Engagement in SH Stand: 29.04.2024 20:19 Uhr Für den "Schleswig-Holstein Bürger- und Demokratiepreis" werden wieder Einreichungen angenommen. In diesem Jahr werden Personen, Projekte, Initiativen und Vereine aus dem Land gesucht, die die Beziehung von Mensch und Tier in den Mittelpunkt ihres Engagements stellen.

Mit Schleswig-Holsteins größtem Ehrenamtspreis soll in diesem Jahr tierisch gutes Ehrenamt belohnt werden. Unter dem Motto "Tierisch. Menschlich. Partnerschaft von Mensch und Tier im Ehrenamt" können sich Engagierte vom 1. Mai bis zum 30. Juni bewerben - oder von anderen vorgeschlagen werden, die der Meinung sind, dass diese Personen den Bürgerpreis verdient haben. Insgesamt werden Sach- und Geldpreise im Wert von 32.500 Euro vergeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner bekommen neben Geldpreisen auch ein Filmportrait über ihr Projekt.

Jede Art von Engagement mit Tieren ist willkommen

"Das ehrenamtliche Engagement in unserer Gesellschaft ist absolut unverzichtbar und vorbildlich. Auch in diesem Jahr wollen wir diesen Einsatz auszeichnen", erklärt Oliver Stolz, der Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein und Schirmherr des Wettbewerbs. Bei der Bewerbung spielt die Art des Engagements mit Tieren keine Rolle: "Sei es im Tierheim, im Tier- und Artenschutz, in der Tierhilfe, in Rettungstiereinsätzen oder im Assistenz-Tierbereich", so Stolz. Ausgezeichnet werden Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler mit einem Herz für Tiere in den beiden Kategorien "U27" und "Alltagshelden".

Landtagspräsidentin Herbst: Ehrenamt elementar für Zusammenhalt

Auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst unterstützt den Bürgerpreis als Schirmherrin: "Machen Sie mit und helfen Sie uns mit Ihren Vorschlägen oder mit Ihrer Bewerbung, Menschen auszuzeichnen, die sich um das Tierwohl verdient machen oder die sich zusammen mit ihren Tieren in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen", ermutigt Herbst. Ehrenamtliche Arbeit sei elementar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Schleswig-Holstein.

Preisverleihung soll im November stattfinden

Weitere Informationen rund um die Bewerbung sind auf der Aktionswebseite zu finden. Alle Preise werden im Rahmen einer feierlichen Verleihung im November vergeben. Organisiert und ausgeschrieben wird der Bürgerpreis vom Schleswig-Holsteinischen Landtag und den Sparkassen im Land. Der NDR Schleswig-Holstein ist seit 2009 Medienpartner der Aktion.

Weitere Informationen Schleswig-Holsteiner Bürgerpreis 2023 verliehen Zwei Vereine aus Eckernförde sind bei der Preisverleihung für ihr Engagement ausgezeichnet worden. Außerdem wurde der Demokratiepreis vergeben. mehr Das war Schleswig-Holsteins Bürger- und Demokratiepreis 2022 Zum 19. Mal haben der Landtag und die Sparkassen engagierte Ehrenamtliche gewürdigt. Insgesamt wurden drei Preise vergeben. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Artenschutz Soziales Engagement