Seenotretter helfen Seglern bei Norderney aus Lebensgefahr

Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben vier britischen Seglern vermutlich das Leben gerettet. Die Segeljacht der Männer war am Sonntagabend im Seegatt, also in der Strömungsrinne zwischen den Inseln Norderney und Juist, auf Grund gelaufen. In der Brandung sei das zehn Meter lange Boot schwer beschädigt worden, auch Wasser drang ein, wie die DGzRS am Montag mitteilte. Für die Segler bestand laut den Rettern Lebensgefahr. Die Besatzung der Seenotretter aus Norderney und Norddeich habe unter schwierigen Bedingungen eine Leinenverbindung zum Boot hergestellt und es freigeschleppt. Im Hafen von Norderney hat ein Kran die Jacht aus dem Wasser geholt. Die Segler blieben unverletzt.

