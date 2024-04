Stand: 30.04.2024 07:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Einsätze der Seenotrettung in der Nacht: Vermisste noch nicht gefunden

Vor der Nordseeküste musste die Seenotrettung in der vergangenen Nacht gleich zwei große Einsätze starten. Zwischen Cuxhaven und Helgoland wurde ein Schlauchbootfahrer vermisst - bei den nordfriesischen Inseln (Kreis Nordfriesland) ein Segler. Bislang wurden die Vermissten nicht gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 07:00 Uhr

Prozess um Geiselnahme auf Kieler MFG5-Gelände beginnt

Vor dem Landgericht Kiel startet heute der Prozess um eine Geiselnahme auf dem Kieler MFG5-Gelände. Angeklagt ist ein 27-Jähriger, der eine Rendsburgerin auf dem ehemaligen Marine-Gelände festgehalten haben soll. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft umfassen mehrere Vergewaltigungen, gefährliche Körperverletzungen und Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz. Auch die Frau, die er entführt haben soll, hat er nach Angaben der Anklage vergewaltigt. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 07:00 Uhr

Mehr Kinder auf weiterführende Schulen

Knapp 25.000 Kinder in SH wechseln in diesem Jahr auf weiterführende Schulen Das sind laut Bildungsministerium rund 1.100 mehr als im Jahr zuvor. Vor allem die kreisfreien Städte und die Kreise Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde, Plön und Pinneberg verzeichneten einen deutlichen Anstieg bei den Anmeldungen. Den größten Zuwachs gab es mit rund sieben Prozent an Gymnasien. Die meisten Kinder sind den Angaben zufolge auf ihre Wunschschule gekommen. An Gemeinschaftschulen mit Oberstufe war das bei etwa 900 Kindern nicht der Fall, an Gymnasien wurde bei rund 250 Kindern der Erstwunsch nicht erfüllt. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 07:00 Uhr

Neue Erkenntnisse bei Ermittlungen nach Überfall in St. Peter Ording

Die Polizei hat einen Mann und eine Frau verhaftet, die für mehrere Einbrüche im Raum Husum verantwortlich sein sollen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde auch geprüft, ob der 32-Jährige Mann und die 44-Jährige Frau etwas mit einem Raubmord in St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) Anfang des Jahres zu tun hatten. Die DNA des Mannes wurde demnach am Tatort entdeckt. Allerdings stammt diese möglicherweise von einem Einbruch in den Wintergarten des Hauses, vor dem Raubmord im Januar. Nach Angaben der Ermittler haben sich nun allerdings Hinweise auf einen anderen Täterkreis ergeben. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 06:00 Uhr

Maßnahmen gegen Staus am Rendsburger Kanaltunnel vorgestellt

Am Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kommt es häufig zu Wartezeiten, wenn die Höhenkontrolle ausgelöst wurde. Dagegen will der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) nun Maßnahmen ergreifen. Damit weniger Lkw die Höhenkontrolle auslösen, sollen ab Mai mobile Blitzer vor den Tunnelröhren aufgestellt werden. Der LBV vermutet, dass Lkw-Planen bei zu hoher Geschwindigkeit hochwehen und die Kontrolle oft fälschlicherweise auslösen. Außerdem soll es laut LBV künftig wieder zügiger vorangehen, wenn die Höhenkontrolle ausgelöst wurde. Die Technik soll dazu so umgestellt werden, dass eine Spur schneller wieder freigegeben werden kann und ab Mitte 2025 gar nicht mehr gesperrt werden muss. Der Unternehmensverband Nord Logistik nennt die Maßnahmen ein gelungenes Konzept, um die Situation am Kanaltunnel zu verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 06:00 Uhr

Möglicher Bundesliga-Aufstieg: Holstein Kiels sportliche Pläne

Trotz der 1:3-Heimniederlage am Wochenende hat Holstein Kiel weiter gute Chancen, in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Kiels Geschäftsführer Sport, Carsten Wehlmann, sagt, dass Holstein unabhängig von der Liga vom bisherigen Kurs nicht groß abweicht. Kleine Anpassungen schließt er nicht aus, zum Beispiel, dass die Kieler auch nach in der Bundesliga erfahrenen Spielern Ausschau halten. Einen großen Umbruch wie vor der aktuellen Saison soll es nicht geben. Verlieren wird Holstein aller Voraussicht nach Kapitän Philipp Sander, der wohl nach Mönchengladbach geht. Die Leihe von Dortmunds Linksverteidiger Tom Rothe läuft aus, laut Wehlmann gibt es die Hoffnung auf Verlängerung. Unklar ist noch, wie es mit den auslaufenden Verträgen von Kirkeskov, Mees und Fridjonsson weitergeht. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Mehr Sonne als Wolken und trocken

Heute ist es morgens nach Norden und zur Westküste hin noch wolkig, stellenweise regnet es etwas. Tagsüber scheint die Sonne, zwischendurch gibt es mal mehr, mal weniger Wolken. Es ist überwiegend trocken und freundlich. Phasenweise ist der Himmel durch Saharastaub eingetrübt. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und 24 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg), an der Ostsee sind es bei auflandigem Wind 12 bis 16 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger, an der Ostsee und ganz im Norden teils frischer Südost- bis Nordostwind mit starken Böen. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 06:00 Uhr

