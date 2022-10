Kiel: Demonstration am Hauptbahnhof gegen den Ukraine-Krieg Stand: 14.10.2022 19:58 Uhr Am Freitagabend sind am Kieler Hauptbahnhof laut Polizeiangaben etwa 120 Menschen friedlich zusammengekommen, um auf die Situation der unter dem Krieg leidenden Menschen aufmerksam zu machen.

Zu der Demonstration aufgerufen hatte die Organisation "Sonyashny Kiel". Es ist bereits das dritte Mal, dass die Hochschulgruppe so eine Demonstration organisiert.

Hochschulgruppe will regelmäßig auf die Straße gehen

Die Demonstrierenden erklärten ihren Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und protestierten gegen die Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland. Vor allem aber hoffen sie, dass der Angriffskrieg bald ein Ende hat. Die Gruppe fordert auch eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Sie hat angekündigt, in den kommenden Wochen regelmäßig in der Landeshauptstadt auf die Straße gehen.

