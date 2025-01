Stand: 08.01.2025 16:53 Uhr Kaputte Akkuzüge sorgen für Zugausfälle in Nordfriesland

Defekte Akkuzüge der Nordbahn sorgen in ganz Schleswig-Holstein derzeit für Zugausfälle, auch an der Westküste. So waren zwischen Husum und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) am Dienstag keine Züge unterwegs. Am Mittwoch sind sie aber laut einem Sprecher wieder gefahren. Der Grund für die Ausfälle: Nach Angaben der Nordbahn ist ein Viertel der 27 Akkuzüge derzeit in der Werkstatt. Und die Reparatur erweist sich als schwierig, weil die speziellen Ersatzteile fehlen und die Lieferung dauert. Man gehe deshalb davon aus, dass erst im Frühling alle Fahrzeuge repariert und einsatzfähig sind, so der Sprecher weiter.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland