Nordbahn: Kaputte Akkuzüge sorgen für Ausfälle in SH

Kaputte Akkuzüge sorgen derzeit in Schleswig-Holstein für Ausfälle bei der Nordbahn. Laut dem Unternehmen sind am Dienstag (7.1.) den ganzen Tag über keine Züge zwischen Husum und St. Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland) unterwegs. Zwischen Kiel und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fällt jede zweite Verbindung aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist jeweils eingerichtet. Bereits am Neujahrstag waren auf den Strecken zwischen Schleibrücke-Nord (Kreis Schleswig-Flensburg) und Flensburg sowie Kiel und Rendsburg Akkuzüge ausgefallen.

Ein Viertel der Akkuzüge defekt

Laut Nordbahn werden derzeit sieben der 27 Akkuzüge repariert: Zwei wegen des Sturms am Montagabend, fünf fallen bereits längerfristig aus. Damit ist rund ein Viertel der Flotte nicht einsatzfähig. Laut einem Sprecher ist auch in den kommenden Tagen mit Ausfällen auf den Strecken zu rechnen. Er geht davon aus, dass im Frühling alle Fahrzeuge repariert sind. Bei der Erixx-Verbindung zwischen Kiel und Lübeck ist derzeit nur ein Zug beschädigt. Dort fahren die Züge nach Plan, so ein Sprecher.

Reparatur der Akkuzüge langwierig

Sowohl Erixx als auch die Nordbahn beklagen, dass die Reparatur der Züge in der Rendsburger Werkstatt lange dauern würde. So steht laut Nordbahn ein Akkuzug, der im Oktober vergangenen Jahres gegen einen Baum gefahren war, seitdem dort und ist nicht einsatzfähig.

Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein erklärt eine Sprecherin des zuständigen Unternehmens Stadler, dass spezielle Ersatzteile nicht immer vorrätig seien und diese häufig lange Produktionszeiten hätten. Vor allem auf Teile der Karosserie müsse man lange warten. Auch viele Stromabnehmer waren in der Vergangenheit beschädigt worden.

Generell seien die Züge der Stadler-Flotte in Schleswig-Holstein deutlich häufiger Unfälle verwickelt, zum Beispiel mit wetterbedingt umgestürzten Bäumen. Im Vergleich sei die Zahl drei Mal höher als im Rest Deutschlands, so die Sprecherin.

