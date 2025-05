Stand: 08.05.2025 14:46 Uhr Junge Landfrauen veranstalten Ballkleider-Börse in Hemme

Die jungen Landfrauen vom Kreis Dithmarschen veranstalten am Donnerstagabend (8.5.) in Hemme (Kreis Dithmarschen) zum ersten Mal eine Second-Hand-Börse nur für Ballkleider. Maren Eggers will damit den Trend Second-Hand aufgreifen. Sie sagt: "Es gibt noch keine Börse, auf der nur Ballkleider angeboten werden. Und wenn man zufällig eins sieht, fehlt einem oft die Lust, es dann auch an zu probieren." Sie organisiert den Abend gemeinsam mit Annika Conway aus Wrohm.

Preise zwischen 5 und 150 Euro

Maren Eggers hat von ihren Freundinnen bereits einige Kleider eingesammelt. Und sie hofft, dass viele Frauen mehrere Kleider im Schrank haben, die zu schade sind, um dort hängen zu bleiben. Viele der Ballkleider seien auch nur einmal getragen. Sie geht je nach Art und Zustand des Kleides von Preisen zwischen 5 und 150 Euro aus.

Second-Hand-Börse startet um 18:30 Uhr

Das Marschhuus öffnet am Donnerstagabend um 18:30 Uhr für die Börse. Bis 20:30 Uhr können interessierte Frauen die Kleider anprobieren. Der Eintritt kostet drei Euro.

