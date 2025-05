Stand: 08.05.2025 09:16 Uhr Heide: DJs gedenken an Kriegsende

Zum Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 80 Jahren wollen drei DJs am Donnerstag (8.5.) ein besonderes Zeichen setzen. In der Marktkirche in Heide (Kreis Dithmarschen) präsentieren sie ausgewählte Musikstücke, die für Hoffnung, Verbundenheit und eine lebenswerte Zukunft für alle stehen sollen. Mit persönlichen Geschichten zwischen den Sets möchten Julian Sengelmann, Knarf Rellöm und Tierarztpraxis DJ Costa auf die Bedeutung ihrer Musik für gesellschaftlichen Zusammenhalt aufmerksam machen. Die Veranstaltung "DJs for Change: Musik als Werkzeug für Wandel und Hoffnung" beginnt um 17 Uhr.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Heide Kreis Dithmarschen