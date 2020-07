Stand: 27.07.2020 08:11 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kappeln: Feuer zerstört ehemalige Gaststätte

Eine ehemalige Gaststätte in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist bei einem Feuer fast komplett zerstört worden. Insgesamt elf Wehren aus der Stadt und umliegenden Gemeinden mit insgesamt 100 Feuerwehrleuten rückten in der Nacht zu Montag an.

B199 in Kappeln gesperrt

Als die ersten Kräfte eintrafen, schlugen bereits große Flammen aus dem Dach, dichter Rauch stieg auf. Neben einem Löschteich nutzte die Feuerwehr Hydranten, musste aber zunächst Schlauchleitungen verlegen. Dass örtliche Wasserwerk sorgte für ausreichend Druck auf den Leitungen. Weil Teile der Bundesstraße 199 als Parkplatz für Feuerwehrautos gebraucht wurden, ist die B199 im Stadtteil Mehlby noch immer voll gesperrt.

Die frühere Gaststätte, in der sich neben einem Saal auch Übernachtungszimmer befanden, stand leer. "Es ist keine Energieversorgung mehr im Haus, kein Strom, kein Gas, kein Wasser mehr", sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Dirk Schadewaldt. "Deswegen wird sicher nahe liegen, dass der Brand durch eine Brandstiftung verursacht wurde". Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

