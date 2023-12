2023 im Rückspiegel: Wetter und Unwetter in Schleswig-Holstein

Stand: 28.12.2023 11:36 Uhr

Trotz einer Metal-Schlammschlacht in Wacken und seltener Lichtspektakel an der Küste wird vor allem ein Wetter-Ereignis in den Köpfen bleiben: die Jahrhundert-Sturmflut an der Ostsee. Das Wetter-Jahr in Bildern.