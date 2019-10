Inter Türkspor Kiel will "nicht zu viel Politik im Sport"

NDR 1 Welle Nord - Guten Morgen Schleswig-Holstein - 18.10.2019 08:40 Uhr Autor/in: Horst Hoof, Mandy Schmidt

In vielen Amateurligen in Schleswig-Holstein treffen Kurden und Türken aufeinander. Die Frage "Militärgruß oder nicht?" kommt auch dort auf. Berkant Özel, Ligamanager bei Inter Türkspor Kiel, will das Thema aber nicht zu hoch hängen.