Stand: 11.09.2019 18:20 Uhr

Immer noch kein Käufer für Senvion gefunden

Eigentlich sollte am Mittwoch auf der Senvion-Gläubigerversammlung in Hamburg über Kaufangebote für Teilbereiche des Konzerns entschieden werden, aber nach NDR-Informationen erhielt keines der Kaufangebote den Zuschlag. Stattdessen wurde eine Umstrukturierung des Konzerns beschlossen. Ein Sprecher des Amtsgerichts Hamburg bestätigte das NDR Schleswig-Holstein. Unwirtschaftliche Unternehmensbereiche sollen ausgegliedert und Interessenten so eine Übernahme des Windkraftanlagen-Bauers erleichtert werden.

Alternativ solle aber auch die Suche nach Investoren weitergehen. Nach NDR-Informationen haben sich die Verhandlungspartner auch auf eine Transfergesellschaft geeinigt. In ihr können dann die Mitarbeiter, die durch eine Zerschlagung des Unternehmens ihren Job verlieren, weiterqualifiziert werden. Erste Kündigungen könnte es schon in den kommenden Tagen geben.

800 Mitarbeiter in Schleswig-Holstein

Weltweit beschäftige Senvion rund 4.000 Mitarbeiter, 1.800 davon in Deutschland. An den Standorten Büdelsdorf und Osterrönfeld in Schleswig-Holstein arbeiten jeweils rund 800 Mitarbeiter.

