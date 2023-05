Heizen mit Klimaanlage: Wärmepumpe komplett für 4.500 Euro

Stand: 05.05.2023 05:00 Uhr

Klimaanlagen können auch heizen. In Skandinavien und Südeuropa sind sie Standard, in Deutschland eher selten. Sie pusten heiße Luft in einen Raum und nutzen effizient den Strom.