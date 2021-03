Grüner Star: Neue OP-Methode könnte Erleichterung bringen Stand: 31.03.2021 07:00 Uhr Ein zu hoher Druck im Auge weist oft auf einen Grünen Star hin. Der kann den Sehnerv schädigen und das Sehvermögen einschränken und muss operiert werden. In Lübeck wird derzeit eine neue Methode der Augen-Operation getestet.

Normalerweise steht Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Glaukom - Grüner Star - eine Vollnarkose und ein längerer Krankenhausaufenthalt bevor. Die neue Operation ist dagegen unaufwendig und weniger belastend. Unter lokaler Betäubung dauert sie nur zehn Minuten im OP. Noch ist diese Operation allerdings keine Routine. In Lübeck und Bochum werden in den nächsten Monaten insgesamt 50 Patienten im Rahmen einer klinischen Studie nach der neuen Methode operiert.

Milimeterarbeit im OP

Swaantje Grisanti ist eine der Ärztinnen und Ärzte, die die Methode schon anwenden. Der Schnitt, den die Oberärztin setzen muss, ist 1,1 Millimeter lang. Unter örtlicher Betäubung wird dem Patienten ein winziges Röhrchen, ein Mikro-Stent, ins Auge geschoben. Der Stent funktioniert wie eine Art Überdruckventil für das Auge. "Man braucht einen Stent für Glaukom-Patienten, um das überschüssige Augenwasser abzuleiten. Dieser neue Stent hat die elegante Methode, das Augenwasser direkt in den Tränenfilm zu leiten", erklärt Oberärztin Grisanti.

OP mit Überdruckventil für das Auge noch in Erprobung

Drei Patienten hat sie im Universitätsklinikum in Lübeck nach dieser neuen Methode bislang operiert. "Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Augendrücke sehr gut gesenkt werden. Ohne dass sie Augentropfen nehmen müssen", sagt die Oberärztin. Noch ist die OP mit dem Überdruckventil für das Auge in der klinischen Erprobung. Sie könnte aber in Zukunft eine deutliche Erleichterung für Glaukom-Patienten bedeuten.

Weitere Informationen Grüner Star: Weniger Tropfen durch Mini-OP? Beim Glaukom lässt sich der Augeninnendruck in einigen Fällen mit einem winzigen Implantat senken. Nach dem Eingriff können viele Erkrankte auf Augentropfen verzichten. mehr Glaukom: Grünen Star mit Mini-Stent behandeln Beim Glaukom lässt sich der Augeninnendruck in einigen Fällen mit einem winzigen Implantat senken. Nach dem Eingriff können viele Erkrankte auf Augentropfen verzichten. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 30.03.2021 | 19:30 Uhr