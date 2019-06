Stand: 02.06.2019 11:08 Uhr

Großes Seemanöver startet von Kiel

von Sebastian Baak

Im Kieler Marinehafen sammeln sich derzeit zahlreiche Kriegsschiffe. Den Anfang machte am Freitag das amerikanische Kommandoschiff "USS Mount Whitney". Hintergrund des Aufmarsches ist das Seemanöver Baltops, das am 7. Juni in der Ostsee beginnt und bis zum 21. Juni dauern wird. Das multinationale Manöver findet seit 1971 jedes Jahr in der Ostsee statt. Kiel ist dieses Jahr Start und Endhafen.

Natoübung: Erste Marineschiffe im Tirpitzhafen Kiel









USA schickt 3.000 Soldaten

Mehr als 50 Schiffe und Boote sowie Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber werden nach Angaben der US Navy an dem Manöver teilnehmen. 16 NATO-Länder, sowie Schweden und Finnland beteiligen sich mit Truppen an der von der 2. US-Flotte geplanten und geleiteten Übung. Die US Navy schickt neben der "USS Mount Whitney" noch fünf weitere Schiffe in die Ostsee, darunter einen Truppentranporter direkt aus dem Persischen Golf, außerdem fast 3.000 Soldaten.

Mehr als 50 Schiffe und Boote sowie Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber werden nach Angaben der US Navy an dem Manöver Baltops teilnehmen. Im Moment sammeln sich die Schiffe.







Amphibische Operationen auf dem Übungsplan

Großen Raum wird bei Baltops in diesem Jahr das Üben amphibischer Operationen einnehmen. Dabei werden von Transportschiffen aus Soldaten, Fahrzeuge und Material mit kleinen Landungsbooten an Strände und auf Inseln transportiert. Solche Übungen sind im südlichen Ostseeraum, zum Beispiel an der schwedischen Küste aber auch in der Hohwachter Bucht geplant. Den Kern dieser Truppe bildet ein von Großbritannien neu aufgestellter multinationaler Verband mit fast 4.000 Soldaten und 17 Schiffen. Zur Unterstützung wird Spanien seinen fast 240 Meter langen Hubschrauberträger "Juan Carlos I" in die Ostsee schicken.

Deutsche Marine mit zahlreichen Schiffen beteiligt

Die deutsche Marine wird sich mit sieben Schiffen und Booten an Baltops beteiligen, darunter mit zwei ihrer drei großen Einsatzgruppenversorger, der "Bonn" und der "Berlin. Soldaten des Seebataillons nehmen an amphibischen Operationen teil, Hubschrauber und Flugzeuge an Übungen zur Bekämpfung von U-Booten. Wenn Baltops am 21. Juni endet, laufen viele Schiffe und Boote in Kiel ein - und können zur Kieler Woche besichtigt werden.

