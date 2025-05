Stand: 07.05.2025 07:35 Uhr Angebote für Umbau des Kieler Holstein-Stadions liegen vor

Auf den Umbau des Holstein-Stadions in Kiel haben sich mehrere Unternehmen beworben. Die Angebote werden nun bis zum Sommer geprüft, sagte Axel Bauerdorf von der Kieler Sportstätten- und Stadiongesellschaft am Dienstag. Im Fokus steht dabei, ob die Angebote die gegebenen Vorgaben erfüllen - beispielsweise die Kapazität, Aufteilung von Sitz- und Stehplätzen, Funktionsräume und die Anforderungen der Fans. Bis zum Sommer möchte sich die Gesellschaft auf einen Anbieter festlegen, so Bauerdorf. Der Startschuss für den Umbau soll demnach bis zum Jahresende fallen.

Das Holstein-Stadion des Fußball-Bundesligisten Holstein Kiel soll ligaunabhängig um- und ausgebaut werden, damit es den Anforderungen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) entspricht. Die Kapazität soll von 15.000 auf 25.000 Plätze erhöht werden. Der Umbau soll laut Stadt rund 75 Millionen kosten.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel Kiel