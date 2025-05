Stand: 07.05.2025 10:41 Uhr Neue Trinkwasserleitungen für Bad Segeberg

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) erneuert der Energieversorger Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg (ews) in zwei Straßen die Trinkwasserleitungen. In der Straße St. Jürgen und in der Falkenburger Straße finden deshalb von Mai bis voraussichtlich Dezember Bauarbeiten statt. In den beiden Straßen werden die Trinkwasserleitungen auf jeweils mehreren hundert Metern ausgetauscht.

700.000 Euro für neue Trinkwasserleitungen

Wegen der Sanierungsarbeiten wird es laut ews auch zu kurzen Unterbrechungen in der Wasserversorgung kommen. Darüber will der Energieversorger Anwohnende rechtzeitig per Post informieren. Die Kosten für die neuen Trinkwasserleitungen liegen bei 700.000 Euro.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg