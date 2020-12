Geltinger Bucht: Taucher finden "Enigma" auf Ostseegrund Stand: 02.12.2020 08:20 Uhr Überraschender Fund in der Geltinger Bucht: Taucher der Umweltorganisation WWF haben dort ein Exemplar der Chiffriermaschine "Enigma" aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen. Mit dem Gerät wurden Funksprüche verschlüsselt.

Das Taucherteam war im Auftrag der Umweltschützer unterwegs, um Reste verloren gegangener Fischernetze zu bergen, die eine lebensbedrohliche Gefahr für Fische, Schweinswale und Seevögel darstellen. Ein Sonar hilft in solchen Fällen bei der Suche - Taucher steigen dann herab und lösen die Netze oft von Steinen oder Baumstämmen. In diesem Fall wurde ein Netz aber von einer "Enigma" festgehalten - der selten gewordenen Codiermaschine, mit der die deutsche Marine ihre Kommunikation geheim halten wollte.

AUDIO: Überraschungsfund: "Enigma" in Geltinger Bucht gefunden (1 Min)

Enigma ging wohl bei Versenkung von U-Booten unter

Viele der Geräte waren zum Kriegsende vernichtet worden. In der Geltinger Bucht hatte die deutsche Kriegsmarine damals 50 U-Boote versenkt, um sie nicht an die Alliierten zu übergeben. "Wir vermuten, dass unsere Enigma im Zuge dieses Ereignisses über Bord gegangen ist", sagt Florian Huber, Unterwasserarchäologe und Taucher in dem Team, das im Auftrag des WWF im Einsatz war und die Chiffriermaschine fand. Mitarbeiter des archäologischen Museums in Schleswig wollen das Gerät nun weiter untersuchen und restaurieren.

