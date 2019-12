Stand: 22.12.2019 10:28 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Geisterfahrer verursacht Unfall auf B76

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend in Kiel ereignet: Auf dem Theodor-Heuss-Ring (B76) war in Höhe der Müllverbrennungsanlage ein Geisterfahrer unterwegs und raste in zwei Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Rettungshubschrauber war im Einsatz

Die Feuerwehr musste zwei Personen befreien, weil sie eingeklemmt waren. Alle Betroffenen wurden zur weiteren Behandlung in Kieler Krankenhäuser gebracht. Während des Einsatzes musste die B76 in Fahrtrichtung Plön sowie der Waldwiesenkreisel vorübergehend voll gesperrt werden. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel, der Freiwilligen Feuerwehr Russee und des Rettungsdienstes an den Unfallbeseitigungsmaßnahmen beteiligt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Warum der Unfallverursacher in entgegengesetzter Richtung fuhr, ist bislang nicht bekannt.

